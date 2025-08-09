ARCA subastará ropa deportiva en agosto: Cómo participar y dónde ver todos los artículos

En agosto, la Dirección General de Aduanas ha establecido un calendario cargado de oportunidades para particulares interesados en artículos incautados. A lo largo de este mes, el foco se centra en las subastas de productos varios, comenzando con teléfonos celulares y continuando con ropa y calzado deportivos.

De acuerdo con la información oficial, el propósito detrás de estas subastas es doble: no solo busca enriquecer las arcas del Estado, sino que, además, se pretende incentivar a los ciudadanos a involucrarse en los procesos de oferta pública, brindando una oportunidad altamente transparente y accesible para adquirir productos de calidad a precios competitivos.

El jueves 14 de agosto ha sido marcado en el calendario como un día especial para los aficionados a los artículos deportivos. En esta fecha, ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, llevará a cabo una subasta pública completamente en línea. Esta modalidad no solo garantiza un proceso inclusivo que puede ser aprovechado por gente de todas las regiones del país, sino que también asegura una experiencia de compra cómoda y eficiente.

El sitio web de ARCA es su destino clave para este evento. Allí, los interesados pueden dirigirse para registrarse y conocer a fondo los términos y condiciones, además de tener acceso directo al cronograma detallado de las subastas que se desarrollarán durante el mes. El portal ha sido equipado con herramientas fáciles de usar y una interfaz intuitiva que permite a cualquier persona registrarse con sencillez y rapidez.