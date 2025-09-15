A horas del juicio: Falleció el imputado clave por el crimen de Jimena Salas

La noticia fue publicada por El Tribuno y generó un fuerte impacto en la sociedad salteña. Este lunes falleció Javier Nicolás Saavedra, el principal imputado por el femicidio de Jimena Salas, ocurrido en Vaqueros en 2017. Su muerte se produce a horas de que iniciara el juicio en su contra y en el de sus dos hermanos, previsto para este martes.

Según trascendió, Saavedra se encontraba alojado en el pabellón D de la Alcaidía Judicial y, de manera extraoficial, se indicó que se habría autolesionado durante una actividad de recreación. Fue trasladado de inmediato al Hospital del Milagro, donde finalmente perdió la vida.

El caso de Jimena Salas marcó un antes y un después en la crónica policial de la provincia. El 27 de enero de 2017, la mujer fue asesinada en su casa del barrio San Nicolás de Vaqueros con más de 40 puñaladas. A lo largo de los años, la investigación estuvo atravesada por irregularidades, cambios de fiscales y polémicas judiciales. En 2021, el exesposo de la víctima y otro sospechoso fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Los hermanos Saavedra —Adrián, Carlos y Javier— estaban imputados por homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por concurso premeditado de dos o más personas y femicidio. Javier, además, enfrentaba otra causa acumulada por tentativa de homicidio.

La muerte del principal acusado abre un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más resonantes de los últimos años en Salta, que sigue conmoviendo a la sociedad y a la familia de Jimena Salas, quienes desde hace ocho años esperan justicia.