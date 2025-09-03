Declararán más de 200 testigos por el caso Jimena Salas

El 16 de septiembre comenzarán las audiencias por el caso Jimena Salas. Aunque estaban previstas para principios de mes, se postergaron, según explicó el abogado Marcelo Arancibia, debido a que la Sala de Grandes Juicios no estaba disponible por las audiencias contra integrantes del SPP, en las que también participa.

El letrado manifestó que este juicio, muy esperado por la sociedad salteña, contará con al menos 200 testigos que participarán de las audiencias que se esperan tengan una extensión de 45 días.

En diálogo con El Tribuno explicó, que, si bien cada parte presentó sus pruebas y testigos, todavía tienen pedidos que aún la justicia no resolvió y que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, uno de los cuales se trata de los ADN.

“Nos rechazaron esa prueba por falta de presupuesto y para nosotros esa cuestión es fundamental, porque aquí se los acusa a los tres hermanos de lo mismo, con expectativa de prisión perpetua y eso no es poco. Esto de endilgar culpas contra familias completas, sin delimitar responsabilidades, tiene antecedentes, entre estos el caso de los hermanos Bejarano y su padre” comentó.