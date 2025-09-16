Metán: Un operativo policial rescató a dos menores

El hecho sucedió el sábado por la tarde en el Hogar de barrio Granadero Díaz en Metán, donde dos menores de edad, un chico de 13 años y otro de 12, decidieron abandonar voluntariamente el establecimiento. Después de un intenso operativo, los oficiales de la Policía de la Provincia de Salta lograron encontrarlos al día siguiente.

El jefe del área de Niñez y Familia, Dr. Gustavo Toledo, dio detalles del operativo de búsqueda y rescate: “La denuncia se radicó a las 16:15 en la Policía. Inmediatamente se inició la búsqueda con datos de edad, vestimenta y características físicas de los menores. El operativo concluyó el domingo al mediodía”.

Además, aclaró: “Nos anoticiamos de que estos chicos estaban con un familiar del adolescente de 13 años en la zona del barrio Jardín, por lo que se procedió a llevarlos al hospital para la revisión médica y después al reingreso en el hogar”.

Por otro lado, Toledo argumentó el accionar de las fuerzas de seguridad: “No es que nosotros, yo, Gustavo Toledo, quise sacar a un chico de su familia. Yo soy el principal encargado y quien más ganas tenía de que estos chicos aparezcan, porque están bajo nuestra responsabilidad. Estos chicos no tienen ningún conflicto con la ley; se vulneró su derecho y se los protegió”.