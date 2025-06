Conocé como seguirá el caso de la nena encontrada vagando por B° Solidaridad

El día sábado alrededor de las 6 de la mañana vecinos de B° Solidaridad, se vieron conmocionados por el hallazgo de una nena de 2 años sola y llorando, a la cual inmediatamente dieron protección mientras alertaron a la policía, que en horas más tarde restituyó a la pequeña a su madre, quien se habría presentado en estado de ebriedad en la comisaría.

Con el correr de las horas, y ante la insistencia de la sociedad se conoció el abordaje que se le dio desde el Estado al caso. En este sentido Carina Iradi, Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia explicó que la niña quedó bajo resguardo del Estado y que actualmente se trabaja en la evaluación de su entorno familiar.

“La menor quedó bajo resguardo de la Secretaría. No vamos a brindar detalles sobre su familia, ya que a partir de ahora se trabajará directamente con el núcleo familiar”, expresó Iradis.

Además, aclaró que el objetivo es garantizar el bienestar de la niña, evitando cortar vínculos innecesariamente, siempre que existan condiciones adecuadas para ello: “Debemos priorizar que la familia sea idónea para que los padres puedan recuperar a su hija, y no apartarla definitivamente. No podemos estigmatizar ni afirmar que estos padres no pueden ser padres, porque hay una menor de por medio. Ahora se trabajará con ellos para que esta situación no vuelva a repetirse” concluyó para Con Criterio Salta.