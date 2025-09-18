Orán: El próximo miércoles se reanudará el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas

Los fiscales penales Claudia Carreras y Pablo Cabot, en Unidad Fiscal, representan al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Gustavo García Viarengo, como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de Nahir Nuri Klimasauskas, de 27 años, con la que mantenía una relación de pareja.

Este martes 16, prestaron declaración tres testigos ante el Tribunal conformado por los jueces Norma Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos.

Al finalizar sus declaraciones, se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 24 a las 13, donde se continuará con la ronda de testimoniales.

Por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa técnica del acusado, la audiencia está siendo grabada.