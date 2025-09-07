Golpeó a su pareja con su hijo en brazos y fue condenado

Un hombre de 29 años fue condenado a seis meses de prisión en suspenso tras ser juzgado por ejercer violencia física contra su pareja, con quien tenía un hijo en común. El hecho ocurrió cuando ambos regresaban de una reunión, momento en el que el acusado, bajo los efectos del alcohol y sustancias, agredió a la mujer mientras sostenía al niño en brazos, además de causar destrozos en el interior de la vivienda que compartían en alquiler.

La denuncia fue realizada por la víctima, quien relató lo sucedido ante la justicia. Durante el proceso, la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género N°1, Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado.

La jueza de la Sala V del Tribunal de Juicio, Mónica Faber, aceptó el acuerdo de partes y, tras la confesión del acusado, dictó la condena de seis meses de prisión de ejecución condicional, junto con el cumplimiento de reglas de conducta por el término de dos años.

El fallo busca no solo sancionar el hecho, sino también marcar un antecedente en la lucha contra la violencia de género, reafirmando la necesidad de proteger a las víctimas y garantizar que estos delitos no queden impunes.