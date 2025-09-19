Gómez Naar: “Entre 1000 y 1200 trabajadores se quedaron sin empleo en Salta”

El presidente de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar, alertó por Aries FM sobre la grave crisis económica que atraviesa el sector y aseguró que en los últimos dos meses “entre 1.000 y 1.200 colaboradores se quedaron sin trabajo”.

El dirigente explicó que la caída de ventas y la reducción de los márgenes de ganancia obligaron a muchas empresas a ajustar costos y reducir personal.

En ese sentido, advirtió que la situación es crítica y reclamó que, tras las elecciones, se implementen medidas urgentes para agilizar la actividad económica y permitir la reactivación tanto del comercio como de la industria.

Para enfrentar este escenario, la Unión Industrial trabaja junto a otras entidades empresariales en la definición de reformas estructurales que incluyan cambios fiscales, simplificación tributaria, modificaciones en el sistema laboral y una lucha más efectiva contra la evasión.

El objetivo, señaló Gómez Naar, es generar mayores ingresos para provincias y municipios y, al mismo tiempo, reducir la presión impositiva sobre las empresas.

También recordó que, aunque recientemente se aplicó una baja en Ingresos Brutos en la provincia, ese beneficio no alcanzó a muchas compañías medianas. “Tenemos que seguir trabajando por ese canal para lograr que se bajen los impuestos y se resuelvan los temas laborales. Estoy seguro de que, si eso ocurre, la reactivación será inmediata y la gente empezará a trabajar”, concluyó.