“La industria salteña atraviesa un momento crítico”, advirtió el presidente de la UIS

El presidente de la Unión Industrial de Salta, Eduardo Gómez Naar, advirtió sobre la delicada situación que atraviesa la industria local y nacional. En diálogo con El Tribuno, remarcó que la falta de inversión, las elevadas tasas de interés y la ausencia de créditos accesibles son los principales obstáculos que impiden la reactivación del sector.

En un contexto electoral complejo, Gómez Naar criticó que la política esté por encima de las necesidades productivas. Señaló que la Argentina posee enormes virtudes en recursos naturales como la agricultura y la minería, pero que la falta de infraestructura trenes, rutas y logística, frena el desarrollo. “Lo que tenemos que hacer no lo hacemos, y el tiempo pasa”, lamentó.

Respecto a la situación provincial, el dirigente aseguró que la industria salteña se encuentra en un estado “súper crítico”. La recesión se profundizó, la cadena de pagos se interrumpió y muchas empresas enfrentan serias dificultades para sostener el empleo. En este marco, advirtió que el panorama podría agravarse si no hay medidas concretas después de las elecciones.

El referente industrial coincidió con el diagnóstico de la Unión Industrial Argentina, que advirtió sobre la pérdida de hasta 3.000 puestos de trabajo por mes en algunos sectores. Rubros como el textil y el consumo masivo son los más golpeados por la caída del poder adquisitivo y la retracción de las ventas.

Consultado sobre posibles soluciones, Gómez Naar apuntó a la necesidad de avanzar en una reforma laboral y en una reforma impositiva que reduzca la presión tributaria. Sin embargo, criticó la lentitud con que el Gobierno nacional encara estas discusiones y remarcó la urgencia de restablecer el crédito productivo.

“Con estas tasas, nadie puede pensar en invertir”

A pesar de la crisis, el dirigente destacó la capacidad de resiliencia de los industriales argentinos, acostumbrados a superar períodos difíciles. No obstante, alertó que la competitividad de las empresas se ve seriamente afectada frente a países vecinos que ofrecen menores impuestos y mejores condiciones para producir.

En el caso particular de Salta, resaltó el potencial de la agroindustria, pero insistió en que resulta imposible avanzar sin financiamiento adecuado. También cuestionó la baja de Ingresos Brutos aplicada recientemente en la provincia, ya que alcanzó únicamente a pequeñas empresas y dejó afuera a las industrias medianas y grandes.

Finalmente, Gómez Naar planteó la necesidad de un esquema de incentivos similar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), pero adaptado a proyectos industriales de menor escala. Si bien reconoció que no será inmediato, aseguró que medidas de este tipo son claves para atraer inversiones, generar nuevos puestos de trabajo y recuperar la producción.