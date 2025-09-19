Dieron el alta los jóvenes intoxicados en Rosario de la Frontera: No hay detalles sobre el "bidón"

Días atrás conocíamos una situación alarmante que se vivió en una cancha de Rosario de la Frontera donde, menores y un adulto se intoxicaron al parecer producto de haber consumido agua desde un bidón que les acercó un conocido del lugar donde se practica deporte en dicha localidad.

Según trascendió, a través de Norte Noticias Salta, los afectados de 15, 16, 17, 19 y 30 años, que tuvieron que ser atendidos en el hospital local y en las últimas horas fueron dados de alta.

Además se supo que recibió el alta médica el niño de 11 años que había sido trasladado al hospital Materno Infantil de nuestra ciudad.

En tanto se supo que sigue la investigación para determinar qué contenía el bidón que había llevado un hombre mayor de edad.