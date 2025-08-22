Incendios por el zonda: siete personas se intoxicaron con el humo

Por el viento zonda varios municipios se vieron afectados por los incendios de pastizales que, en algunos casos, afectó a varios vecinos.

Desde la provincia a través de la Subsecretaría de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias 911, Centro de Coordinación Operativa y áreas de la Policía de Salta, realiza distintas intervenciones originadas por el viento zonda e incendios de pastizales registrados esta tarde en Capital, Valle de Lerma, Valle de Siancas, entre otros puntos de la provincia.

Algunos de los barrios afectados fueron: Quinta, Chacras de Santa María en San Lorenzo Chico, en los barrios Sarmiento, Los Sauces, Las Marías, Juan Manuel de Rosas, 14 de Mayo, Santa Rita Oeste, en inmediaciones al Prado, Villa Soledad, acceso a Salta, San Luis, entre otros.

En General Güemes, en barrio 1 de Mayo como así también en ruta 51 km 8 en La Merced Chica, San Agustín, ruta 36 km 5 en el trayecto de Campo Quijano a Rosario de Lerma, ruta 26 barrio Los Palmares, entre otros puntos. Hasta el momento la mayoría de los focos ígneos se encuentran contenidos y se continúa trabajando en focos activos.

Los operativos también contaron con la intervención del personal del SAMEC que asistió a siete personas por intoxicación por inhalación de humo. No necesitaron ser trasladadas a un centro de mayor complejidad.