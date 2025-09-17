Menores intoxicados tras beber agua de un bidón durante un partido

Un lametable hecho se dio a conocer en las últimas horas en Rosario de la Frontera, donde 5 personas resultaron con intoxicación.

Según trascendió, el hecho se registró cerca de las 22.00 en una cancha de fútbol, situada en las inmediaciones de una escuela. Según las primeras averiguaciones, un hombre conocido por los presentes, llegó con un bidón con agua que fue compartido entre los asistentes.

Minutos después, varios comenzaron a experimentar fuertes dolores abdominales y malestar general, lo que motivó el aviso al Sistema de Emergencias 911.

Las ambulancias trasladaron a los afectados al hospital local, donde el diagnóstico inicial fue “supuesta intoxicación”. También un niño de 11 años requirió traslado al hospital Materno Infantil de Salta.

Otros de los afectados, fueron adolescentes de 15, 16 y 17 años y un hombre de 30, de los cuales 3 permanecen internados en la unidad de terapia intensiva del hospital rosarino por precaución.

La Brigada de Investigaciones trabaja en el caso por orden judicial. Se dispuso el secuestro del bidón con agua para peritajes y la búsqueda del hombre que lo llevó al lugar, quien por el momento no fue localizado, según informó Radio Salta.