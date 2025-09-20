Es el Día Mundial del Donante de Médula Ósea

El Día Mundial del Donante de Médula Ósea se celebra cada año el tercer sábado de septiembre por iniciativa de la Asociación Mundial de Registros Donantes de Médula Ósea (WMDA), con el objetivo de agradecer a los donantes.

También es un día para crear conciencia sobre la importancia de registrarse como donantes y sobre el impacto del trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) en la vida de los pacientes.

Según datos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), 3 de cada 4 personas que requieren un trasplante de células de la médula ósea como tratamiento no tienen un donante compatible en su círculo familiar y necesitan un donante no emparentado.

En abril de 2003, en Argentina, se puso en funcionamiento el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), el Sistema de Salud garantiza que toda persona argentina con indicación de trasplante pueda ser tratada en el país sin necesidad de viajar al exterior.

Este sábado 20, de 7 a 12, se podrá donar sangre en el Centro Regional de Hemoterapia. Además, se brindará información sobre la importancia de este acto solidario y se realizará el registro de potenciales voluntarios para la donación de médula ósea.