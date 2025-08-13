¡Una buena! Salta está en el top nacional de donantes de médula ósea

La provincia de Salta se posiciona en los primeros puestos del ranking nacional de donantes de médula ósea, un dato que refleja el gran compromiso de la comunidad: El Centro Regional de Hemoterapia de Salta se ubica en el tercer lugar del país en cantidad de potenciales donantes, un logro que lo coloca solo por detrás de centros de referencia como el Hospital Garrahan y el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata.

Según los datos del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), dependiente del INCUCAI, Salta registra casi 20.000 potenciales donantes. Estas células, que se encuentran en la sangre y se conocen comúnmente como médula ósea, son esenciales para tratar a pacientes con enfermedades graves de la sangre, como leucemia, linfomas y mielomas.

El listado de potenciales donantes, actualizado al 12 de agosto, sitúa al Centro Regional de Hemoterapia de Salta con 19.978 donantes (5,3% del total nacional). En este ranking, el organismo salteño solo es superado por el Centro de La Plata, con 31.751 (8,5%), y el Hospital Garrahan, con 25.386 (6,8%). El cuarto y quinto lugar corresponden a la Fundación Banco Central de Sangre de Córdoba y el Hospital Central de Mendoza, respectivamente.

Además, Salta se consolida en el quinto lugar a nivel provincial, con un total de 20.761 donantes inscriptos. Esta cifra incluye no solo a los registrados en el Centro Regional de Hemoterapia, sino también a los que se sumaron a través de los hospitales San Bernardo y San Vicente de Paúl, de Orán. De esta manera, los voluntarios salteños representan el 5,5% del total nacional.

El ranking nacional de distritos está liderado por la provincia de Buenos Aires (35,5%), seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10,5%), Santa Fe (10,1%) y Córdoba (8,8%). La posición obtenida por Salta en este listado resalta la solidaridad de sus habitantes y la efectividad de las campañas de concientización.