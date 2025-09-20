“¡Qué paz! Esta piba no va a joder más”: El polémico video de una estación de servicio que desató repudio en las redes sociales

Un video grabado en una estación de servicio de Entre Ríos generó indignación en redes sociales y obligó a la empresa a pedir disculpas públicas. En las imágenes, empleados de la Shell Crespo de Erich Wagner y Cia SRL simulan secuestrar a una mujer, meterla dentro de una bolsa de consorcio negra y cargarla en una camioneta rumbo a Formosa.

El clip, que fue presentado en tono de “publicidad humorística”, muestra a los trabajadores conversando en tono burlón sobre la joven:

—“¡No, yo no te la puedo creer!”

—“Otra vez la piba, loco. ¿Cuándo va a ser el día que la metamos en algo y mandemos por ahí?”

—“Estoy cada vez más cerca.”

—“Impresionante lo que molesta, es infumable.”

Instantes después aparece un hombre en camioneta y les dice que viaja a Formosa. Los empleados aprovechan la situación: atrapan a la chica con la bolsa, la cargan en el vehículo y cierran la escena tomando mate. La última frase, pronunciada en tono sarcástico, fue la que más indignación causó: “¡Qué paz! Esta piba no va a joder más.”

Disculpas de la empresa

Tras el revuelo, la firma eliminó el video y difundió un comunicado en el que reconoció el error:

“Reconocemos que el material fue inapropiado. (…) Somos conscientes de la gravedad de esta problemática en nuestra sociedad y lamentamos profundamente haber generado dolor, enojo o malestar en la comunidad.”

El hecho abrió un debate sobre los límites del humor en la publicidad y en las redes sociales, especialmente cuando se utilizan escenas vinculadas a la violencia contra la mujer, un tema de enorme sensibilidad en la sociedad argentina.

La “broma” no solo fue señalada como de mal gusto, sino también como un ejemplo de cómo prácticas irresponsables en la comunicación pueden derivar en repudio masivo y dañar la imagen de una marca. /El Sol