Feria Potencia: Más de 1100 emprendedores muestran su creatividad este fin de semana en Salta

La séptima edición de la feria Potencia quedó inaugurada en el Centro de Convenciones de Salta con la participación de más de 1100 emprendedores de toda la provincia, de los cuales 400 provienen del interior. El encuentro, que estará abierto hoy y mañana de 10 a 22, se consolida como uno de los espacios más importantes para el desarrollo y la visibilización del talento local.

El evento contó con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, ministros y autoridades provinciales. Durante la recorrida, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, destacó que:

“Potencia se consolidó como una propuesta de valor para los emprendedores. Hay historias de vida, de esfuerzo y sacrificio, y un mensaje de esperanza: que las cosas se pueden lograr”.

Además de los stands de emprendedores, el predio ofrece más de 120 food trucks, espacios de juegos infantiles y una variada agenda cultural. El Ballet Folklórico de la Provincia se presentó en la apertura junto a Cayetanos, mientras que este fin de semana subirán al escenario artistas como Las Mellizas de Salta, Grupo Viday, Karvankas, La 387, Macumbicos y DJ Nacho Carrizo.

La entrada es libre y gratuita, mientras que el estacionamiento está a cargo de la Fundación HOPE, mediante un bono contribución destinado a colaborar con la tarea solidaria de la institución.

Con esta séptima edición, que incluye las experiencias de Destino Potencia en Orán, Cafayate y Tartagal, la feria reafirma su crecimiento y se posiciona como un punto de encuentro clave para la innovación, la creatividad y la fuerza emprendedora de Salta.