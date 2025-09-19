Arranca la Feria Potencia: “Va a ser un finde de mucha magia emprendedora”

Hoy a las 17 hs. se inaugurará la séptima edición Feria Potencia, la cual tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Salta y que contará con la presencia de más de 1000 emprendedores.

La Feria, de entrada libre y gratuita, estará abierta el viernes hasta las 22 hs. mientras que el sábado y domingo contará con un horario de 10 hs. a 22 hs. con posibilidad de permanencia hasta las 00hs.

El subsecretario de Participación Ciudadana, Santiago Alurralde, comentó a Sin Vueltas que se trata de un evento federal, por lo que estarán participando emprendedores del interior provincial, todos mostrando diferentes rubros, talento e innovación salteña.

“Mucha expectativa, invitamos a la gente que visite y esté con nosotros este fin de semana de mucha magia emprendedora”.

“Más que una feria es un evento familiar” remarcó, ya que podrán disfrutar una gran variedad de gastronomía con alimentos también Sin TACC, tecnología, Inteligencia Artificial, marroquinería, juegos para niños, show, bandas en vivo, una gran variedad de rubros para todos los gustos y por supuesto muchas sorpresas.

“Todos los años siempre tratamos de poner una impronta distinta, innovando para que sigan asistiendo”.

En esta oportunidad participarán más empresas acompañando a los emprendedores, colaborando y sponsoreando a los mismos, pero hizo hincapié que el foco estará puesto en los emprendedores y las familias que visitan la feria.

El objetivo desde la Secretaría perteneciente al Ministerio de Gobierno, es la capacitación y formación de los emprendedores: “Al emprendedor hay que apoyarlo estando cerca, viendo qué le falta. Tenemos muchas anécdotas de emprendedores que largaron creando algo en el garage de su casa a dedicarse al 100% a esto, a tener empleados, vender por internet, vender afuera de la provincia, romper su barrera y lo más lindo de todo es que es gente que vive de su sueño, que vive de lo que le gusta, de su talento y eso para nosotros es magnífico”.

“Tenemos un equipazo tanto en el Ministerio como las chicas del Livingroom, los intendentes, todos los que se suman desde Bomberos, otros ministerios, del Centro de Convenciones que siempre nos dan una mano, de la Municipalidad, Tránsito en la Municipalidad, Vialidad que nos colabora afuera. Es un evento que mueve más que un Ministerio, mueve más que los organizadores, pero sobre todo al emprendedor, el emprendedor tiene una energía maravillosa que están siempre ahí apoyándose entre ellos”, expresó.

Capacitación y apoyo al emprendedor

Como política pública de apoyo al emprendedurismo no solo acompañan durante la feria sino con trabajo previo con capacitaciones y posterior con análisis de resultado: “Cómo le fue en las ventas, cómo creció, qué le está faltando, si necesitan apoyo en finanzas, en cómo manejar sus redes sociales, cómo ofrecer su producto en redes sociales que es todo un desafío y que lógicamente estamos detrás de eso”.

Esta preparación les permite obtener más herramientas para su crecimiento, saber vender su producto, cómo presentarlo y como llegar al cliente para ser competentes en un mercado donde hay mucha oferta de un mismo producto.