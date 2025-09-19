El gobernador, Gustavo Sáenz inauguró la Feria Potencia

Hoy el gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, inauguró la Feria Potencia acompañado por emprendedores y funcionarios del gobierno provincial.

En un contexto alegre, el Ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada comentó: "Estamos muy contentos, comienza una nueva edición de Potencia, la séptima edición y nos llena de alegría. Mucha gente nos saluda y nos agradece por apoyar a los emprendedores y le quiero contar a la familia de Salta que se acerca para conocer la innovación de los 1100 emprendedores, les quiero contar que está decisión fue de él, de Gustavo Sáenz".

En la misma línea destacó: "Hay 400 emprendedores del interior de la provincia, muchos de ellos de comunidades originarias".

Por otro lado, el gobernador Gustavo Sáenz agradeció: "A todos los que confiaron cuando les dijimos que íbamos a ayudar a todo aquellos que con su talento quieren cumplir su sueño".

"Hoy hay 1100, me acuerdo cuando empezamos y recorríamos los stands y nos decían nos quedamos sin stock. Estaban muy felices, yo también y sobre todo los salteños y turistas que podían ver el talento de los salteños".

"Luego tomamos la decisión de federalizar, como reclamo que a nivel nacional nos traten igual que los que viven en el centro del país, yo tengo la obligación moral de hacerlo. Entendemos que lo que necesita Salta hoy es generar trabajo, trabajo genuino de ustedes que no le deben nada a nadie y se lo ganan cada día".