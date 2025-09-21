Volvieron a aumentar los cigarrillos: Cuáles son los nuevos precios

Volvieron a aumentar los cigarrillos: Cuáles son los nuevos preciosSociedad21/09/2025
La tabacalera Massalin Particulares vuelve a aumentar desde el sábado 20 de septiembre los precios de sus productos, marcando el quinto incremento en lo que va de 2025. La tabacalera ya había aplicado subas en los cigarrillos en los meses de en enero, abril, junio y agosto, y ahora vuelve a actualizar los valores en kioscos y puntos de venta.
El último ajuste había sido el 2 de agosto, con un incremento promedio del 7,2% en todas sus marcas. Ahora, la compañía vuelve a aplicar un aumento del 8,5% promedio, con variaciones que van del 5% al 15%, que llega en paralelo al nuevo salto del dólar tras las elecciones de septiembre.
En la jornada de este 19 de septiembre, el dólar oficial del Banco Nación cotiza a $1.515, un valor que influye directamente en los costos de producción e importación del sector.
Con esta nueva actualización, los fumadores deberán enfrentar otra suba acumulada en el año, con este nuevos precios que rigen en otda Argentina desde el sábado 20 de septiemnbre de 2025.
PRECIOS MASSALIN DESDE SEPTIEMBRE 2025
Parliament
RCB 20 | Super Slims 100’s Box 20 → $5.550
Marlboro
Red Titanium Box 20 (Edición limitada) → $5.200
Red Box 20 | Gold Original RCB 20 → $5.000
Red Común → $4.520
Red | Purple Fusion Box 12 → $2.980
Vista Purple Fusion XL Box 20 → $5.000
Vista Coral Fusion XL Box 20 → $5.000
Vista Blue XL Box 20 → $5.000
Philip Morris
Box 20 → $4.450
Común → $4.050
Box 12 → $2.640
Blue Spin Box 20 → $4.450
Blue Spin Box 12 → $2.680
Chesterfield
Original Común → $3.380
Original Box 12 (nuevo formato) → $2.290
Purple Motion 2 Box 20 → $3.850
Purple Motion 1 Común → $3.380
Blue Motion Box 20 → $3.850
Blue Motion Común → $3.380
Blue Motion Box 12 → $2.290
Harmony
Dorado Negros | Colorados Común → $3.380
Marlboro Crafted
Crafted Red Box 20 → $2.750
Crafted Coral Box 20 → $2.750
Crafted Forward Box 20 → $2.750
Crafted Red Común → $2.450
Crafted Blue Común → $2.450
Crafted Forward Común → $2.450