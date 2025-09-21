Volvieron a aumentar los cigarrillos: Cuáles son los nuevos precios

La tabacalera Massalin Particulares vuelve a aumentar desde el sábado 20 de septiembre los precios de sus productos, marcando el quinto incremento en lo que va de 2025. La tabacalera ya había aplicado subas en los cigarrillos en los meses de en enero, abril, junio y agosto, y ahora vuelve a actualizar los valores en kioscos y puntos de venta.

El último ajuste había sido el 2 de agosto, con un incremento promedio del 7,2% en todas sus marcas. Ahora, la compañía vuelve a aplicar un aumento del 8,5% promedio, con variaciones que van del 5% al 15%, que llega en paralelo al nuevo salto del dólar tras las elecciones de septiembre.

En la jornada de este 19 de septiembre, el dólar oficial del Banco Nación cotiza a $1.515, un valor que influye directamente en los costos de producción e importación del sector.

Con esta nueva actualización, los fumadores deberán enfrentar otra suba acumulada en el año, con este nuevos precios que rigen en otda Argentina desde el sábado 20 de septiemnbre de 2025.

PRECIOS MASSALIN DESDE SEPTIEMBRE 2025

Parliament

RCB 20 | Super Slims 100’s Box 20 → $5.550

Marlboro

Red Titanium Box 20 (Edición limitada) → $5.200

Red Box 20 | Gold Original RCB 20 → $5.000

Red Común → $4.520

Red | Purple Fusion Box 12 → $2.980

Vista Purple Fusion XL Box 20 → $5.000

Vista Coral Fusion XL Box 20 → $5.000

Vista Blue XL Box 20 → $5.000

Philip Morris

Box 20 → $4.450

Común → $4.050

Box 12 → $2.640

Blue Spin Box 20 → $4.450

Blue Spin Box 12 → $2.680

Chesterfield

Original Común → $3.380

Original Box 12 (nuevo formato) → $2.290

Purple Motion 2 Box 20 → $3.850

Purple Motion 1 Común → $3.380

Blue Motion Box 20 → $3.850

Blue Motion Común → $3.380

Blue Motion Box 12 → $2.290



Harmony

Dorado Negros | Colorados Común → $3.380

Marlboro Crafted

Crafted Red Box 20 → $2.750

Crafted Coral Box 20 → $2.750

Crafted Forward Box 20 → $2.750

Crafted Red Común → $2.450

Crafted Blue Común → $2.450

Crafted Forward Común → $2.450