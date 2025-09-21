Yuyito González habló de Javier Milei y contó cómo era su intimidad de pareja: ¿Qué pasó?

Yuyito González fue la invitada especial en el programa de Mirtha Legrand, y no pudo evitar las preguntas sobre su noviazgo y posterior ruptura con el presidente Javier Milei. La exvedette respondió con sinceridad, revelando detalles de su relación y las razones que llevaron al final de su romance.

Al comienzo del programa, Mirtha preguntó a Yuyito sobre su vida, y la actriz desvió la conversación hacia su trabajo. Sin embargo, la diva fue al grano y le preguntó si estaba enamorada. "No, no estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada», respondió. Esto le dio a Mirtha la oportunidad de indagar sobre su relación con el Presidente.

Los secretos del romance: "No fue falta de amor. Fue una discusión…"

Yuyito aseguró que la relación con Milei fue intensa. «Los dos estuvimos muy enamorados. La pasé muy bien hasta que cuestiones de pareja… Tuvimos una agarradita y ahí no nos arreglamos», contó. A pesar de la ruptura, la expareja retomó el contacto hace unos meses. «No el amor ni la vida afectiva, tampoco hablamos de lo nuestro. Cero pase de facturas. Pero tenemos una relación esporádica, no estamos todos los días hablando», explicó.

La actriz resaltó la importancia de la paz y de no tener rencores en su vida, lo que le permitió mantener una buena relación con el Presidente. "Lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores ni cosas pendientes en cuanto a broncas", afirmó.

La verdadera razón de la ruptura

Mirtha quiso saber más sobre los motivos de la separación, a lo que Yuyito respondió que se debió a «cuestiones de pareja». «No tenemos personalidades fáciles. Tampoco ambos tenemos —perdón Javi— una gran experiencia en el ir y venir de pareja», explicó. La exvedette reconoció que, aunque es una persona "pacífica", reaccionó de forma «brava» cuando algo no le pareció bien. «Si veo que algo se sale de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad», agregó.

Yuyito negó que el final de la relación se debiera a una falta de amor, sino más bien a una discusión que no pudieron manejar. "Tampoco es fácil la vida de un Presidente, no es pelearte con tu novio de otra profesión", añadió.

La actriz también abordó los rumores de una supuesta reconciliación de Milei con Fátima Florez, negando que algo o alguien haya tenido que ver con el fin de su romance.

Yuyito confesó que siente que su «sentimiento está anestesiado», pero que se siente muy tranquila con la relación porque está convencida de que fue «una muy buena influencia para Javier". «Lo escuché, lo mimé y lo entendí», dijo.

Sobre el final, Yuyito reconoció que no es fácil estar en pareja con un presidente debido a #muchas presiones de afuera, muchas envidias". Sin embargo, aseguró que ella lo entiende. También, se refirió al temperamento de Milei, defendiéndolo de las «barbaridades" que se dicen. «Yo no estaría nunca con alguien que tendría conductas inmorales. Jamás podría haber estado casi un año con él», concluyó.

