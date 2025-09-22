Septiembre ya registra 5 víctimas en siniestros viales, dos se registraron este fin de semana

Durante el fin de semana, Salta registró dos víctimas fatales en siniestros viales sobre la misma ruta. El primero de ellos se dio el día sábado de 17.30 sobre la ruta nacional 68, entre los parajes Osma y Viñaco.

Allí, por razones que aún se desconocen, un automóvil en el que viajaba 4 personas de Norte a Sur, chocó con un coletivo de gran porte que circulaba de Sur a Norte.

Tras el impacto, uno de los acompañante del automóvil, un joven de 25 años identificado como Axel Giménez, perdió la vida.

En la misma ruta 68, pero en el ingreso a Cafayate, kilómietro 5, altura barrio Polo Nuevo, el día sábado alrededor de las 13:30, un automovil que ingresaba al pueblo, con dos personas oriundas de Santiago del Estero, embistió a un ciclista de 30 años, que perdió la vida en el lugar, el cual fue identificado como José Antonio Dioli.

En ambos siniestros viales fue criminalística quien realizó el relevamiento para determinar la mecánica.

Desde prensa de la policía confirman que en lo que va de septiembre, Salta registra 5 personas fallecidas y 85 en lo que va del año 2025.