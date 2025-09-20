Dieron con la identidad del joven fallecido en La Osma: Es la víctima Nº 84 en lo que va del año en la provincia

Un nuevo hecho de tránsito enlutó a la provincia. Este viernes por la tarde, alrededor de las 17:35, un choque en la Ruta Nacional 68, a la altura de Paraje La Osma (Coronel Moldes), dejó como saldo la víctima fatal Nº 84 por siniestros viales en lo que va del año en Salta.

La víctima fue identificada como Axel Giménez, de 25 años, quien viajaba como acompañante en un Chevrolet Cruze. El vehículo colisionó contra un colectivo de larga distancia, perdió el control y despistó.

Si bien personal de salud acudió de inmediato, el joven murió en el lugar a causa de las graves lesiones.

En el sitio trabajaron efectivos policiales, peritos de criminalística y personal de la Comisaría Nº 6 de Coronel Moldes. La Justicia dispuso la realización de una autopsia para confirmar las causas del deceso.