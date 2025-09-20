Otro siniestro vial en Salta: Murió un ciclista tras ser embestido por un auto

Un nuevo hecho de tránsito enlutó a los valles calchaquíes. En la entrada al barrio Pueblo Nuevo de Cafayate, un ciclista perdió la vida tras ser embestido por un automóvil marca Chevrolet. El accidente ocurrió este sábado y, hasta el momento, la víctima aún no fue identificada.

Este hecho se suma al reciente siniestro ocurrido en Paraje La Osma, donde murió Axel Giménez, de 25 años. Con ambos casos, ya son 85 las víctimas fatales por siniestros viales en lo que va del año en la provincia de Salta.

Las autoridades trabajan en la zona para establecer la mecánica del hecho y proceder a la identificación de la víctima.