Sáenz cuestionó a Nación y advirtió a legisladores: “Debe ser triste levantar la mano en contra de los salteños"

Durante la entrega de viviendas en Salta, el gobernador Gustavo Sáenz lanzó fuertes críticas al gobierno nacional y a los legisladores que, a su juicio, toman decisiones que perjudican a la provincia.

“Debe ser muy triste que te miren y te digan: ‘vos levantaste la mano en contra de los salteños’. Y aquel que lo haga, que Dios y la patria se lo demanden”, afirmó el mandatario.

En ese marco, apuntó contra Nación por las medidas que perjudican a los sectores más vulnerables de la provincia: personas con discapacidad, jubilados, entre otros. “Día a día se van sumando cada vez más problemas, sobre todo con aquellos que menos tienen", dijo.

Según el gobernador, estas problemáticas requieren unidad política y trabajo conjunto, lejos de “mezquindades y soberbia”.

"Le pedí al presidente que le ponga zapatillas y ropa de trabajo a todos sus funcionarios para que vengan a recorrer y pisen el barro y conozcan cada una de la situación que viven aquí en el norte", expresó.

Obras paralizadas

En la oportunidad, aseguró que el Gobierno Nacional le arrebató a Salta la posibilidad de seguir haciendo viviendas. "Entendió que no era un tema importante o por lo menos entendió que no era un tema fundamental y prioritario", dijo.

A su vez, denunció la falta de mantenimiento de rutas a cargo de Nación a pesar de los fondos previstos por el impuesto al gasoil. . "Todos se acuerdan de mi mamá cuando agarran un pozo pero tengan en claro que son responsabilidad de Nación mantenerlas y conservarlas. Pero los que deben hacerse cargo, son los funcionarios nacionales. Y tienen como hacerlo porque en el impuesto al gasoil que cada uno de todos los argentinos pagamos, está previsto que parte vaya al mantenimiento y conservación de las rutas", dijo.

También lamentó la falta de cumplimiento de obras que fueron comprometidas oportunamente. "Puedo enumerarle una cantidad de obras que se comprometieron a continuar haciéndolas en junio del año pasado pero lamentablemente no veo que le hayan puesto mucha voluntad", dijo.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a los legisladores nacionales: “Pelemos por Salta. Independientemente del partido político, cuando se trate de cuestiones de Salta y los salteños, defienda a su gente”.