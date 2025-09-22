La Merced: Un show terminó a los tiros

En la madrugada de ayer se desató la furia en La Merced despues de que el grupo Los Bybys no saliera a tocar como estaba previsto. Todo sucedió en el evento privado que se prometía como "El Norteñazo", en el que uno de los momentos más esperados era el de Los Bybys en el escenario.

Para desgracia de la gente que abonó alrededor de $18.000 la entrada, ese momento nunca llegó. En su lugar un DJ buscó salvar la noche sin éxito.

De esta manera lo que empezó con gritos de descontento, terminó con la policía realizando disparos de balas de goma contra una multitud según señaló Saltar.com. En videos difundidos por redes sociales se puede ver a la gente arrojando elementos contundentes contra los uniformados.