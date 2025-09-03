Nuevo enfrentamiento entre la Policía y vendedores ambulantes

Esta mañana la esquina de Ituzaingó y San Martín fue testigo de un nuevo capitulo en la novela que enfrenta a policía con los vendedores ambulantes. Es que alrededor de las 11:30 mientras inspectores municipales retiraban mercadería de los fruteros que trabajan sobre la vía pública, algunos de estos comenzaron a resistirse y buscar evitar que la mercadería sea trasladada.

Ante esta situación, oficiales de la Policía de Salta intervinieron buscando resguardar la seguridad de todos los involucrados. La situaciión escaló rápidamente y en el medio de insultos, empujones y amenazas, uno de los vendedores fue reducido y demorado por los oficiales de acuerdo a DeFrenteSalta.

Vecinos y peatones que circulaban por la zona registraron los sucesos con sus celulares.