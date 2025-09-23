Intentaron estafar por WhatsApp a salteños con falsos turnos de vacunación

Desde el ministerio de Salud de la provincia informaron sobre estafas telefónica por presuntos turnos de vacunación.

Aclararon a través de la cartera sanitaria, que no se comunica por mensaje de texto, WhatsApp ni por llamada de voz para solicitar datos personales y coordinar un turno para las vacunas. Por lo que se pide a los salteños, estar atento a este tipo de comunicaciones que terminan siendo una estafa telefónica.



Aclararon que ningún organismo dependiente de la cartera sanitaria llama ni envía mensajes solicitando información ni promoviendo la aplicación de dosis faltantes. Se recomienda, no brindar ningún tipo de información personal ni responder a requerimientos de acceso a códigos que llegan por WhatsApp o mensajes de texto.