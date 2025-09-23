Condena caso Saulo: “Hay gente contenta y a quienes no le gustó para nada”

Tras conocerse la condena a los acusados en la causa Saulo S.R.L., los damnificados se hicieron eco de la resolución, generando malestar y desilusión en muchos, mientras que otros se vieron conformes según señaló el abogado querellante.

Marcelo Alfredo Morales fue condenado a 10 años y seis meses de prisión efectiva como autor de 520 hechos de estafa, asociación ilícita y vaciamiento de empresas en concurso real, Nelson Rogelio Ramos y Nelson Javier Cabana recibieron una pena de 10 años y cinco meses de prisión como coautores de los mismos delitos, mientras que Sabrina Florencia Resina fue sentenciada a tres años de prisión condicional por encubrimiento agravado.

Facundo Burgos, abogado querellante en la causa, explicó el proceso que derivó en la condena, si bien en audiencias preliminares no se había llegado a un acuerdo, ayer comenzó el debate con el acuerdo de las partes, derivando en un juicio abreviado donde se condenó a los imputados.

Señaló a Multivisión que, si bien representa a casi 400 personas damnificadas, las respuestas ante la condena fueron distintas: “Hay gente que está muy contenta, gente que más o menos y gente que no le gustó para nada que tenía una expectativa mayor de pena”.

El letrado manifestó que según su criterio, se trata de una buena condena sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de Generación Zoe, caso en el cual se condenó a 11 años de prisión al responsable luego de un debate: “(…) estamos ante la presencia de un juicio abreviado donde reconocen la culpabilidad y la ley otorga estas facultades penales” finalizó.