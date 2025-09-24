Santiagueña dejó a su marido con los 4 hijos, se fue con otro y volvió para golpearlo

Un hombre de 45 años, changarín y domiciliado en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, se presentó ayer, cerca de las 11, en la Comisaría 56ª para denunciar a su esposa por agresiones.

Según relató, mantuvieron una relación durante aproximadamente 23 años y se casaron hace 17. Fruto de la relación, tuvieron cuatro hijos, hoy de 23, 21, 16 y 11 años.

Pese a que continúan legalmente casados, hace seis meses se separaron de hecho y la mujer se fue con una nueva pareja hacia Estación Simbolar. En esa ocasión golpeó a su marido y este la denunció, en una causa en la que intervino la fiscal Lorena Ciotti.

Respecto al motivo de su nuevo comparendo a sede policial, el hombre relató que ayer a las 10 de la mañana, la mujer llegó a la casa donde este vive con los cuatro hijos y, tras patear el portón de ingreso, lo increpó: "¿Qué mierda andas hablando vos?", le preguntó y quiso agredirlo. Los hijos de ambos intervinieron para intentar tranquilizarla, pero esta seguía vociferando.

"Ya vas a ver lo que te va a pasar, ya te voy a agarrar en la calle, te voy a matar, hijo de pu... Voy a hacer que mi novia te agarre", le juró. El hombre se retiró para evitar problemas y regresó a la casa cuando la violenta ya se había ido.

Al parecer, agregó, la reacción de quien todavía es su esposa se debió a que el día anterior (lunes), él le dijo a su cuñada (hermana de la mujer) que le pida a esta que cuide al hijito menor de ambos —de 11 años— cuando lo lleve, ya que la última vez, el nuevo novio de la mujer llevó al chico al barrio Los Lagos, y esa sugerencia habría enfurecido a la atacante.

La fiscalía de turno ordenó varias medidas a seguir, entre estas, una prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto de la denunciada con el denunciante.