El Club Cachorros disputará el próximo Torneo Regional Amateur

Cachorros venció a San Antonio 1 a 0 y consiguió una plaza para jugar el Torneo Regional Amateur, que arrancará en octubre.

Con autoridad y entrega, el Tricolor selló su clasificación en un partido cargado de tensión, donde cada jugada podía definir el destino.

El partido tuvo todos los condimentos de una verdadera final y lo más importante fue a los 15 minutos del primer tiempo, el árbitro del encuentro, Federico Guaymás Tornero sancionó un claro penal sobre Damián Cortés dentro del área y fue Facundo Conte, quien con un potente remate al centro del arco marcó el 1 a 0 definitivo para Cachorros, que selló así su victoria y el pase al Torneo Regional Amateur.

Con este triunfo, Cachorros no solo se consagra en el ámbito local, sino que también se prepara para representar a Salta en una competencia que reúne a los mejores equipos del interior del país. El sueño regional ya está en marcha.