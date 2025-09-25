Trapito cayó desde un edificio en el que intentaba entrar a robar, se salvó de milagro

Un curioso hecho delictivo, que no se concretó, quedó registrado en una cámara de seguridad en un edificio de calle Urquiza al 400, entre Córdoba y Buenos Aires. Allí un un sujeto durante un el fin de semana decidió trepar por la pared del lugar y terminó cayendo de una altura considerable.

Según pudo saber, el joven cobraba estacionamiento como “trapito” en una fiesta ilegal cercana y habría visualizado un departamento deshabitado, donde una ventana estaba abierta y trepó pisando la estructura externa de un aire acondicionado, la cual cedió y cayó.

Tras caer, el sujeto se incoroporó rápidamente y huyó del lugar, publicó Con Criterio Salta.