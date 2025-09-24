Investigan el intento de robo y los "latigazos" a un supuesto ladrón en J. V. González

La Fiscalía Penal de Joaquín V. González investiga un caso de denuncias cruzadas entre un joven que, presuntamente, intentó robar una motocicleta y el dueño de la misma, quien lo castigó con un látigo, situación que tomó notoriedad por imágenes que circularon en las redes sociales y que ahora está en manos de la Justicia para determinar lo que realmente pasó.

El hecho se registró durante la madrugada del pasado lunes en el barrio Loteo Mario Gerez. Según lo que se trascendió, un joven de 19 años fue sorprendido por el propietario de una motocicleta con la aparente intención de robarla. A raíz de esta situación, el dueño del vehículo lo ató de pies y manos y lo azotó en varias ocasiones con un látigo.

Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran el momento en que el joven es castigado, mientras grita y pide que lo liberen, asegurando que “nunca más” volvería a cometer un delito. El castigo se prolongó hasta que llegó el personal policial al lugar.

Ahora hubo novedades pues la fiscal penal María Celeste García Pisacic encabeza la investigación y confirmó que el joven fue imputado provisionalmente como autor del delito de tentativa de robo. Sin embargo, la causa se amplió luego de que el sospechoso denunciara que el dueño de la moto le causó lesiones con un objeto trenzado, y que él nunca intentó cometer el ilícito.

Luego del violento episodio, los efectivos policiales trasladaron al joven al hospital local para que fuera examinado por un médico. Una vez dado de alta, quedó detenido en la comisaría local a disposición de la Fiscalía.