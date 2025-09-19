¡Le dieron la cana! Cayó el ladrón del carrito en El Encón

En El Encón fue demorado y condenado un sujeto por robo y violación a la propiedad privada, pero lo peculiar del hecho, es que sacaba los objetos en un carro que llevaba a cuestas.

El pasado 21 de agosto, fue sorprendido un hombre merodeando e ingresando sin autorización a distintas propiedades arrastrando un carrito donde llevaba todo lo robado.

Uno de los hechos tuvo lugar en B° Aires de los Andes, donde el propietario de una vivienda observó la presencia de un extraño a través de las cámaras de seguridad, el cual vestía ropa deportiva. En la propiedad rompió el candado de un deposito de madera y procedió a sacar en su carro una balanza, herramientas, parlantes, una cámara digital, cables y otros artefactos, informó Valle de Lerma Hoy.

Horas luego, fue visto nuevamente en una finca sobre la RN 51, km 8, donde fue sorprendido por un testigo que dio aviso a las fuerzas policiales quienes lo demoraron tras no poder justiciar el origen de los objetos ni el porqué de su presencia en el lugar.

Luego de las denuncias radicadas en la Subcomisaria San Jorge, el caso quedó a manos de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, la cual tras una exhaustiva investigación logró confirmar la participación del hombre.

Así, en juicio abreviado ante el Juzgado de Garantías 3, el sujeto fue condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional por los delitos de robo simple en concurso real con violación de domicilio, debiendo cumplir reglas de conducta.