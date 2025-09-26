Salta se conecta al mundo y mira al futuro: Vuelos, educación e inclusión en debate

En la última emisión de Sin Vueltas, el programa repasó las novedades más importantes para Salta y la región. Copa Airlines retomó la ruta Salta–Panamá con tres vuelos semanales, ofreciendo conexiones directas a más de 85 destinos y potenciando el turismo internacional y los negocios locales.

En educación, Expo Futuro 2025 se presentó como una oportunidad clave para que los jóvenes conozcan más de 1.200 carreras provinciales, con foco en terminalidad educativa y formación profesional, según coincidieron autoridades como el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra Cristina Fiore.

En el sector económico, el gobierno confirmó retenciones cero para los granos hasta octubre, mientras que CaféLSA abrió sus puertas como la primera cafetería atendida íntegramente en Lengua de Señas Argentina, un ejemplo de inclusión celebrado por diputados y senadores.

En política, Lucas Godoy manifestó su respaldo a Fuerza Patria, subrayando la necesidad de políticas que protejan al ciudadano frente a ajustes que afectan educación, salud y empleo.

Por último, Pilar González Sastre alertó sobre la gravedad de los femicidios y la violencia de género en la provincia, reclamando un abordaje integral y coordinado.