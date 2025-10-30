“Sin Vueltas” analizó el nuevo mapa político, la crisis carcelaria y los desafíos de la IA

El programa “Sin Vueltas”, conducido por Federico Storniolo y emitido por Somos Salta, ofreció una edición cargada de análisis y testimonios sobre los temas más relevantes de la semana.

En el plano político, el analista Benjamín Gebhard evaluó el impacto de las elecciones y destacó que “en todas las formas de medir, a La Libertad Avanza le fue bárbaro”, señalando además que el espacio ya no puede ser considerado “una ola o una moda”.

La situación en la Alcaidía fue otro de los ejes centrales. Rodrigo Solá, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, reveló que “la provincia tiene un 40% de sobrepoblación carcelaria” y que “en las celdas para 8 personas hay 25”, advirtiendo sobre condiciones de hacinamiento y falta de materiales ignífugos.

En el segmento económico, Alejandro Moro, CEO de Eramine, anunció la apertura de una nueva vía de exportación de litio por el norte chileno, lo que —según explicó— permitirá “reducir costos logísticos y ganar días de tránsito”.

La salud también tuvo su espacio con la Dra. Gabriela Orzuza y el Dr. Emilio Benítez, quienes alertaron sobre el impacto del ACV y recordaron que “podemos evitarlo en un 80% de los casos” si se controlan los factores de riesgo.

Finalmente, el experto en inteligencia artificial Fredi Vivas desmitificó la tecnología y afirmó que “la IA es mucho más que ChatGPT”, destacando la necesidad de “entrenar a las personas en un uso ético y responsable”.