Biella cuestionó al gobierno, Mangione presentó avances sanitarios y la UNSa inició las preinscripciones

En el programa Sin Vueltas, los invitados abordaron los principales desafíos de Salta. Bernardo Biella, candidato a diputado por “Primero los Salteños”, criticó al gobierno por la falta de medicamentos y atención para adultos mayores, y alertó sobre el impacto de la inflación y el recorte de recursos para estudiantes, proponiendo “Salud Rural” y políticas de contención social.

El ministro de Salud, Federico Mangione, anunció acuerdos con anestesiólogos, el aumento de residencias y la creación de un hospital digital para capacitar médicos con simuladores.

Laura Caballero, titular del IPV, informó sobre la compra de tierras del INTA y la construcción de hasta 2.500 viviendas en Cerrillos.

Alejandro Williams Becker, subsecretario de Políticas Educativas, detalló el plan de acompañamiento en escuelas con denuncias de abuso y drogas, mientras que Hugo Romero, secretario académico de la UNSa, dio inicio a las preinscripciones para 2026.

Jorge Giubergia, director de Energía Eléctrica, presentó el plan de electrificación de la Puna, que incluirá a Olacapato y Santa Rosa de los Pastos Grandes, con la meta de vincular las localidades al sistema interconectado.

