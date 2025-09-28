En pleno partido, falleció una jugadora de hockey

El fallecimiento de Agustina Russo durante un torneo de hockey en La Plata conmocionó a la comunidad deportiva local y dejó un profundo impacto entre quienes presenciaron el trágico episodio. La mujer, de 43 años, se desplomó de manera repentina en pleno partido celebrado en el Club Brandsen, situado en la intersección de las calles 52 y 161, en la localidad de Los Hornos, el sábado alrededor de las 19:30.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales a El Día, Russo era empleada administrativa en San Isidro y formaba parte del equipo de hockey del Belgrano Day School. Testigos relataron que la jugadora cayó súbitamente en el campo de juego, lo que generó escenas de desesperación entre sus compañeras y el público presente.

El personal del SAME acudió de inmediato y comenzó a aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en un intento por revertir la situación. A las 19:40, los médicos confirmaron el deceso, pese a los esfuerzos realizados en el lugar.

El coordinador del club, Rey Corradi, explicó a la Policía que el incidente ocurrió en plena actividad deportiva, sorprendiendo a todos los asistentes. La intervención policial quedó bajo la responsabilidad de la Comisaría Tercera de Los Hornos, mientras que la investigación judicial fue derivada a la UFI N°15, con la carátula de “averiguación causales de muerte”.

La noticia del fallecimiento de Russo generó una fuerte conmoción en el ámbito del hockey platense. Tanto su equipo como rivales y allegados expresaron su dolor ante la pérdida repentina de la jugadora.