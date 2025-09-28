Por la tensión cambiaria, los analistas estiman que la inflación de septiembre podría superar el 2%

A días de que termine el mes, los analistas empiezan a cerrar sus estimaciones para septiembre y consideran que la inflación podría ubicarse por encima de 2%. El INDEC dará a conocer el dato oficial el martes 14 de octubre.

Si bien el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central proyectó que el IPC de septiembre sería de 1,8%, las consultoras relevadas por TN indicaron que la cifra podría incluso estar por encima de ese valor.

Al inicio del mes, la previa de las elecciones legislativas bonaerenses marcó un escenario de incertidumbre política y profundizó la tendencia alcista del dólar. Ante ello, el Gobierno tuvo que intervenir en el Mercado Único y Libre de cambios (MULC) para contener la suba del dólar y evitar sobresaltos antes de la contienda electoral.

Sin embargo, los mercados reaccionaron rápidamente a la derrota de La Libertad Avanza en PBA y el tipo de cambio oficial empezó a subir hasta superar el techo de la banda cambiaria, lo que provocó que el Banco Central tenga que salir a vender divisas. Asimismo, el Ejecutivo viajó a Estados Unidos en busca de respaldo económico y consiguió calmar la presión.

Para los analistas, ese contexto de volatilidad cambiaria encendió las alarmas por un posible traslado a los precios y, por consecuencia, un impacto en el dato de septiembre.

Según LCG, la inflación punta a punta trepó por encima del 2%, y alimentos y bebidas fue uno de los sectores que más escaló: “Frutas explica 1/4 de la inflación mensual, mientras que el otro 50% lo explican Panificados y Carnes”.

Por su parte, Analytica registró una variación semanal de 1,3% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires durante la última semana del mes, mientras que el promedio de cuatro semanas es de 2%. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,1% durante septiembre”, indicaron.

En el caso de la consultora Inveq, el nivel general de precios aumentó 1,3% en la cuarta semana del mes: “De esta manera, el promedio móvil de 4 semanas se ubica en 2,1% para el nivel general”.

Para EcoGo, la proyección del IPC de septiembre es de 2,4% y explicaron, a diferencia del resto, que “el traslado a precios se mantiene moderado con subas en cigarrillos y telefonía, aunque con poco efecto sobre alimentos”. (TN)