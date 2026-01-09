¿Barato o costoso? Así cuesta alquilar una casa con pileta para vacacionar en Salta

A paso lento, enero se va aproximando al final de su primera quincena de esta temporada de vacaciones, con locales y visitantes disfrutando de las maravillas de "la linda". En ese contexto, para aquellos que quieran venir a la ciudad de Salta y sus alrededores, ¿cuánto les cuesta alquilar una casa con pileta?

Para la segunda quincena de enero, los valores oscilan significativamente según la cercanía al centro de la ciudad y las comodidades ofrecidas; aquellos que buscan privacidad y un espacio exclusivo para relajarse pueden encontrar opciones por cinco días que van desde los $500.000 hasta superar el millón, dependiendo de las caracterísitas de la propiedad.

La alternativa más económica disponible en las páginas de alquileres online se sitúa a 4 kilómetros del centro de Salta, con una tarifa de $525.000 para después del 15 de enero. Se trata de una casa de 2 dormitorios y 300 metros cuadrados que cuenta con cuatro camas distribuidas para recibir cómodamente a dos adultos y dos menores. Otra opción similar, pero un poco más cercana a 6 kilómetros del casco urbano, eleva su costo a los $572.000 manteniendo características de espacio parecidas.

Para quienes prefieren alejarse del ruido y buscan un entorno más tranquilo, existen casas de campo a unos 14 kilómetros del centro con valores cercanos a los $613.000. Estas propiedades pueden ofrecer más plazas, con hasta cinco camas disponibles, incluyendo cuchetas ideales para los niños. En una línea de precios similar, algunos departamentos de grandes dimensiones y un solo dormitorio pero con amplios jardines se ofertan entre los $555.000 y los $615.000.

Si la búsqueda se extiende hacia la periferia, a unos 18 kilómetros del centro, los precios de las casas enteras con pileta se sitúan en un rango de $642.731 a $650.000. Estas opciones suelen incluir beneficios como la cancelación gratuita y la posibilidad de pagar directamente en el alojamiento, lo que brinda mayor flexibilidad al viajero.

En el extremo superior de la oferta se encuentran las casas de campo de mayor categoría, donde el precio puede escalar hasta los $1.343.893 para la segunda quincena. Este tipo de alojamiento, ubicado a 10 kilómetros del centro, suele incluir servicios adicionales, además de múltiples baños. La gran diferencia está, claro, en el costo responde a la exclusividad de las instalaciones y al nivel de confort superior que ofrecen para una experiencia de descanso total.