Murió un hombre tras ser arrollado por un colectivo en Pichanal

Un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un colectivo, en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Salta y 20 de Febrero, en Pichanal.

Aunque la mecánica del accidente aún no fue esclarecida, testigos señalaron que la víctima habría intentado hacer señas al micro, perdió la estabilidad y cayó debajo del rodado.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde lamentablemente falleció poco después de ingresar.

De acuerdo a datos oficiales de la Policía de Salta, esta se convierte en la víctima fatal número 88 en lo que va del año en la provincia, cifra que refleja la gravedad y recurrencia de los siniestros viales en el norte argentino.