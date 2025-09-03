Murió un joven en un choque entre un auto y un colectivo en Pichanal

Un trágico siniestro vial ocurrió este viernes por la tarde en Pichanal, donde un joven perdió la vida tras el choque entre un automóvil y un colectivo sobre avenida Tucumán.

El hecho se registró pasadas las 13 horas, cuando personal del Distrito de Prevención 8 tomó conocimiento del accidente y acudió al lugar.

Al llegar, constataron que los dos vehículos habían colisionado y que varias personas resultaron lesionadas.

Los heridos fueron asistidos por profesionales de la salud y trasladados al hospital de la zona. Sin embargo, poco después se confirmó el fallecimiento de un joven producto de las graves heridas sufridas.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Pichanal. En tanto, personal de Criminalística trabajó en la escena para documentar las pruebas y establecer las causas que desencadenaron el siniestro.