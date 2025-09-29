Motociclista se descompensó en Av. Kennedy y terminó hospitalizado

Esta mañana tuvo lugar un siniestro vial en Avenida Kennedy, en la zona sur de la ciudad de Salta, el cual estuvo protagonizado por un motociclista.

En la mencionada avenida, pasando la rotonda de Limache a la altura del paseo de compras, se descompensó un joven que circulaba en moto cayendo sobre el asfalto.

Personal de SAMEC se dirigió al lugar para brindar asistencia al joven que fue trasladado en ambulancia para su atención.

Producto del accidente su teléfono quedó totalmente destruido, informó Defrentesalta.