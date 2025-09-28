Un joven murió y otro resultó herido de gravedad en siniestro vial

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este domingo sobre la Ruta 81, en la localidad de Los Blancos. Según las primeras informaciones, dos jóvenes que circulaban en motocicleta habrían sido embestidos por un camión.

Como consecuencia del impacto, uno de ellos falleció en el acto, mientras que el otro fue trasladado en código rojo hacia Orán, donde permanece internado en estado crítico.

El hecho se encuentra bajo investigación y aún no se brindaron mayores detalles sobre la mecánica del siniestro ni la identidad de las víctimas.

Una jornada marcada por la siniestralidad vial

Este nuevo episodio fatal se suma a una serie de accidentes ocurridos en las últimas horas en la provincia, que dejaron como saldo varios heridos y vehículos destruidos. En Cerrillos, cinco menores resultaron lesionados tras el vuelco de una camioneta en la ruta provincial 88; en la zona sur de la capital salteña, una camioneta perdió el control e impactó contra un canal pluvial; mientras que en Ruta 50, a la altura de Orán, también se registró un vuelco que dejó heridos de consideración.

La reiteración de estos hechos vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial y la necesidad de reforzar medidas de prevención en rutas y caminos provinciales.