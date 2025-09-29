Enfrentamiento entre pueblos originarios y Gendarmería por un camión con chatarra

El norte salteño volvió a ser escenario de tensión tras el secuestro de un camión cargado con chatarra por parte de Gendarmería Nacional. El operativo, que se habría realizado en el marco de una acción contra el contrabando hacia Bolivia, desató la protesta de comunidades originarias que se congregaron frente al destacamento para exigir la devolución del vehículo.

Medios locales difundieron videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde puede verse a un grupo de hombres increpando a los uniformados. “El camión es un bien comunitario”, reclamó uno de los caciques en declaraciones a FM Alba, advirtiendo que, de no devolverse, las comunidades tomarían medidas más drásticas.

La manifestación comenzó con un corte de camino utilizando ramas, pero luego se intensificó cuando algunos de los presentes cavaron una zanja para impedir el paso de los refuerzos que habían sido convocados. Los pobladores relataron que incluso se produjeron momentos de enfrentamiento directo con los gendarmes.

Según la información oficial, la carga tenía como destino presuntas maniobras de contrabando a través del paso que conecta Hito 1, en Argentina, con la localidad boliviana de D’Obirgny. Sin embargo, en los videos que circularon, los referentes comunitarios plantearon: “Quédense con la chatarra, pero devuelvan el camión”.

El caso vuelve a exponer la fragilidad de los controles fronterizos en la zona, así como los reclamos de las comunidades que viven en medio de un territorio marcado por el contrabando, la falta de infraestructura y la ausencia de respuestas estatales estables.