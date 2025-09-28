Tensión en el Chaco salteño: Originarios wichíes prenden fuego afuera de gendarmería

Un fuerte operativo de Gendarmería Nacional en el Chaco salteño derivó en un escenario de protesta y tensión, luego del secuestro de un camión cargado con chatarra perteneciente a miembros de la comunidad wichí.

Según se observa en videos que circulan en redes sociales, los propietarios del rodado reconocieron que parte de la carga podía considerarse contrabando, aunque defendieron que muchos de los objetos transportados no eran ilegales y que el vehículo estaba destinado a tareas comunitarias.

La intervención generó un fuerte cruce entre los efectivos y los integrantes de la comunidad, quienes denunciaron que la medida los deja sin un recurso esencial para trabajar. Uno de los hombres incluso se resistió al procedimiento y acusó a los uniformados de impedirles ganarse la vida.

En respuesta, un grupo de vecinos y referentes originarios se concentró frente a la sede de Gendarmería, donde iniciaron una protesta encendiendo fuego en la vía pública, en reclamo por la devolución del vehículo y los bienes secuestrados.

Por el momento, no se informó si hubo detenidos ni la cantidad exacta de elementos incautados. La situación mantiene en alerta a la zona, donde no se descartan nuevas medidas de fuerza.