“Todos por Salta”: Con Sáenz a la cabeza, empresarios y trabajadores firmaron un nuevo pacto

En un encuentro encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz, actores de la sociedad civil, presidentes de cámaras empresarias y representantes del trabajo firmaron el documento “Todos por Salta”, un acuerdo que busca ratificar y defender los intereses fundamentales de la provincia frente al contexto nacional.

El escrito refleja preocupaciones centrales como la falta de infraestructura que afecta la competitividad de las economías regionales, la escasa inversión en el interior, la retracción de fondos para obra pública, la carencia de planes energéticos, la suba de tarifas de servicios públicos y el deterioro de las rutas nacionales.

También alertó por las obras paralizadas que habían sido comprometidas en el Pacto de Güemes y por la pérdida de fuentes laborales, reclamando un equilibrio entre el orden fiscal y la paz social.

Entre los puntos más destacados, los firmantes exigen:

Cumplimiento de todas las obras públicas comprometidas por Nación y su incorporación al Presupuesto 2026.

Impulso al corredor bioceánico, con recuperación de ferrocarriles, mejoras viales e infraestructura energética.

Reforma de la infraestructura de servicios, garantizando equilibrio de costos para los productores salteños.

Compensaciones equitativas entre el AMBA y el interior en el valor de tarifas de transporte.

Nueva ley de coparticipación federal, que contemple las particularidades regionales.

, que contemple las particularidades regionales. Reformas impositivas, laborales y previsionales que promuevan el crecimiento del sector productivo.

Con este documento, el Gobierno de Salta y los sectores productivos remarcaron la necesidad de defender la inversión pública, garantizar igualdad de condiciones frente al centralismo y proyectar políticas que aseguren desarrollo, empleo y justicia social en la provincia.