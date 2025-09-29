El gobernador Sáenz presentará hoy el Fondo de Garantías Salta

El gobernador Gustavo Sáenz y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, firmarán hoy un convenio para potenciar la actividad económica local a través de la creación del Fondo de Garantía Salta (FOGASAL).

El acto central se realizará este lunes a partir de las 16 en el Salón Gobernador Martín Miguel de Güemes de Casa de Gobierno.

Durante la jornada, se formalizará la constitución del Fondo Público de Garantías (FOGASAL), una herramienta fundamental para facilitar el acceso al crédito y financiamiento a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emprendedores salteños, utilizando también las líneas de crédito y asistencia técnica del CFI.