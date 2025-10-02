Incendios estructurales: "La mayor cantidad son de origen eléctrico"

Con el objetivo de brindar información relevante a la comunidad, el jefe de Bomberos de Salta, Mario Zacarías, informó sobre un voraz incendio ocurrido el 25 de septiembre en una vivienda de Tartagal, ubicada en la intersección de las calles Lavalle y Las Heras.

Zacarías contó que el alerta llegó a través del sistema de emergencias 911. Según dijo, los alertantes manifestaban que habría sido producto de la explosión de una garrafa.

Desde el CCO desplazaron personal de la policía motorizada al lugar, y tras constatar el foco igneo, llegó personal de Bomberos. Previamente efectivos policiales prestaron las primeras asistencias tratando de evacuar y conocer quienes se encontraban en el interior de la propiedad.

Bomberos aplicó varias líneas de alta presión para atacar el fuego que fue sofocado tras varios minutos. Posteriormente se estableció que el foco ígneo se había iniciado en una habitación y tras las pericias para conocer las causas, se estableció que fue desencadenado por un espiral.

A partir de este informe técnico pericial, que indica la causa del foco igneo de gran envergadura, Mario Zacarías pidio, basándose en estadísticas, a la comunidad que: "Las instalaciones eléctricas o artefactos a gas o reparación siempre sean realizadas por personal idóneo y matriculado, los cuales harán cumplir lo que establece la Asociación Eléctrotécnica Argentina" que tienen que ver con "el uso de llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial, puesta a tierra, que el cableado esté correctamente hecho, para evitar el sobrecalentamiento y posterior cortocircuito que dan origen a estos siniestros".

También pidió a los adultos controlar a los menores que manipulan llamas libres como encendedores, velas u otros similares.

Por último a través de Multivisión, aseguró que : "Estadísticamente desde la División Bomberos podemos decir que la mayor cantidad de Incendios se producen por contingencias de orígen eléctrico".