Dos incendios destruyeron viviendas en medio de la ola de calor

La ola de calor que afecta al norte de Salta llegó acompañada de graves episodios. En la ciudad de Orán, un incendio de grandes proporciones redujo a cenizas una precaria vivienda ubicada en avenida Nogués, a pocos metros de la terminal de ómnibus. El hecho ocurrió anoche y, aunque no se registraron heridos, la familia que habitaba el lugar perdió todas sus pertenencias. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.

En paralelo, durante la mañana de este domingo, se reportó otro incendio de similares características en calle Córdoba del barrio 9 de Julio de Pichanal, donde también hubo importantes daños materiales.

Las autoridades recordaron que muchos incendios en la región están relacionados con conexiones eléctricas precarias, la extrema sequedad del ambiente y las altas temperaturas, que en las últimas jornadas rondaron los 40 grados en gran parte del norte provincial.