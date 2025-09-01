Dejó su taxi en un lavadero y lo encontró tirado e incendiado: "Se lavaron las manos"

Un lamentable hecho le tocó vivir hoy a un trabajador del volante tras dejar su taxi en un lavadero en B° Tres Cerritos.

Según relató el hombre, el día domingo 24 de agosto dejó su auto en Avenida Reyes Católicos 2150, esquina los Pinos para una limpieza pero grande fue su sorpresa cuando fue a retirarlo: el auto estaba completamente incendiado en la plaza, a una cuadra y media del lugar.

El rodado sufrió daños casi totales en la parte delantera, quedando practicamente inutilizable. Según cuenta el propietario, al pedir explicaciones al dueño del lavadero, recibió como respuesta únicamente las filmaciones de las cámaras internas del negocio, donde solo se ve a los empleados lavando el auto pero estas no muestran lel momento en que el auto se incendió sumado a que no recibió explicaciones de porque se encontraba fuera del lavadero y a 1 cuadra y media, en la vía pública.

“Yo lo dejé bajo su cuidado, lo mínimo era que me lo devuelvan en las mismas condiciones. En cambio, lo dejaron a la deriva y terminó incendiado sin que nadie hiciera nada”, denunció el damnificado.

El propietario cuestionó duramente la falta de responsabilidad y de protocolos de emergencia por parte del lavadero: “¿Dónde estaba la capacitación para responder ante algo así? Se lavaron las manos y me dejaron con un auto destruido, sin valor alguno”, publicó Con Criterio Salta.